Stop allo sconsiglio su Dubai, torna il volo diretto da Catania

È ufficialmente tornato il collegamento diretto Catania–Dubai operato da flydubai. Alla luce degli ultimi sviluppi regionali, infatti, è uscito un nuovo aggiornamento sul sito Viaggiare Sicuri, secondo cui non è più raccomandato posticipare i viaggi non essenziali negli Emirati Arabi Uniti. Dal 1 luglio dunque torna il collegamento trisettimenale operato il mercoledì, venerdì e domenica.

Forte anche del ritorno di questo volo, l’aeroporto di Catania si prepara alla stagione estiva con previsioni di traffico che confermano il trend positivo registrato negli ultimi mesi. Tra giugno e settembre 2026 sono attesi oltre 5,3 milioni di passeggeri, con una crescita del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. È previsto un aumento anche del numero dei movimenti, con una crescita significativa dei voli programmati nei quattro mesi estivi.