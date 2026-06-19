Urso: per Catania e Comiso forte interesse internazionale

“Mi sono speso personalmente per la privatizzazione degli aeroporti siciliani: è partita la prima privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso e mi risulta che vi sono manifestazioni di interesse di grandissimo livello internazionale”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipando agli Stati generali dei Trasporti e della Logistica, organizzato da Confindustria. “Mi auguro che parta presto anche quella di Palermo e Trapani”, ha quindi sottolineato il ministro.