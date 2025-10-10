CDSHotels acquisisce due nuovi hotel in Sicilia

CDSHotels rafforza la propria offerta in Sicilia con due nuove aperture previste per la primavera 2026: dopo Città del Mare e Baia Taormina, entrano nel portafoglio del gruppo pugliese anche Baglio Basile a Petrosino, nel trapanese, e Delfino Beach Hotel a Marsala. Inoltre, si aggiunge un’altra new entry, questa volta in Calabria, dove il marchio debutta con l’Hotel Ninfe Saracene a Le Castella. Queste strutture contribuiscono a consolidare il gruppo come riferimento per soggiorni balneari di qualità, valorizzando contesti storici e paesaggi mediterranei.

Baglio Basile a Petrosino, Trapani

Situato tra Marsala e Mazara del Vallo, il Baglio Basile nasce come residenza signorile ottocentesca e oggi offre un mix di eleganza e autenticità. Oggi conta 217 camere dalle Classic alle Suite, una Spa e il ristorante.

Delfino Beach Hotel a Marsala

Affacciato sul mare, il Delfino Beach Hotel è ideale per famiglie e coppie grazie a una spiaggia di sabbia dorata e fondali bassi. Con 225 camere eleganti, alcune con vista mare, il resort offre la formula All Inclusive, piscine, campi sportivi, animazione e programmi fitness.

CDSHotels gestisce 12 strutture tra Puglia e Sicilia, con 2.415 unità abitative e 11 Spa, tra cui il centro benessere “Il Melograno”, il più grande del Salento. Gli hotel offrono soggiorni per chi cerca relax, benessere e natura, mentre i villaggi turistici propongono attività dedicate alle famiglie. Il gruppo cura inoltre il segmento MICE con 36 sale convegni, garantendo un equilibrio tra ospitalità e territorio circostante. L’attenzione alla sostenibilità, accessibilità e tecnologie innovative completa l’offerta.