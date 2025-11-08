Ferie solidali, San Paolo Palace ancora una volta pioniere

Un bel messaggio di solidarietà tra colleghi, e speranza, arriva ancora una volta dal San Paolo Palace di Palermo. A ottobre l’Amministrazione Giudiziaria, con le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL, UilTuCS UIL Sicilia e la Rappresentanza Sindacale Aziendale hanno siglato il primo accordo, su Palermo, per l’attivazione dell’istituto delle “Ferie solidali”.

L’accordo intende dare concreta attuazione al principio solidaristico tra i dipendenti del San Paolo Palace, garantendo un adeguato sostegno ai colleghi che si trovino in una situazione di malattia grave per se stessi, per il coniuge oppure per i figli.

Rispetto al Decreto Legislativo n. 151 del 2015, che prevede la cessione delle ferie solidali ai colleghi per assistere i figli minori che necessitano di cure costanti, l’accordo sindacale firmato al San Paolo Palace ha esteso la platea dei beneficiari per assistere anche il coniuge e a quei lavoratori che si trovino in una situazione di malattia grave, certificata e documentata che abbiano esaurito il periodo massimo di malattia retribuita dall’INPS (periodo di comporto) e le giornate di ferie e permessi retribuiti.

Ai fini dell’attuazione dell’istituto “Ferie solidali” il lavoratore dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità contemplate dall’ accordo potrà avanzare apposita richiesta indirizzata alla direzione aziendale e, contestualmente i lavoratori che desiderano donare ferie e permessi solidali possono farlo utilizzando l’apposito modulo e consegnandolo all’ufficio HR, nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Inoltre, l’azienda, al fine di partecipare all’attuazione del principio solidaristico che è alla base dell’accordo, si è impegnata a riconoscere al lavoratore richiedente un numero pari di giornate pari a quelle donate dai lavoratori ai colleghi in difficoltà.

Questo accordo, che già sta avendo attuazione a causa di specifiche necessità di alcuni lavoratori e lavoratrici, è stato promosso da tutti i lavoratori dell’hotel e proposto all’amministrazione giudiziaria che gestisce il San Paolo Palace da decenni, che ha accolto in maniera positiva e solidale la volontà dei lavoratori di dare un concreto aiuto ai colleghi che già si trovano in situazione di difficoltà, concretizzando l’intenzione di dare un aiuto collettivo a chi ne ha bisogno.