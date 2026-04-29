In vendita per quasi 3 milioni hotel vicino a Taormina

C’è anche un hotel situato a 10 minuti da Taormina tra i tantissimi annunci pubblicati su idealista. Si tratta di una struttura ricettiva con una superficie di 2.000 mq con piscina e spa in vendita 2,9 milioni di euro.

L’hotel, che dalle foto e dalla posizione sembra essere A Nuciara Park Hotel, si trova a 1 km dalla spiaggia, vicino al parco naturale dell’Etna, tra gli agrumeti e vanta un’ampia quantità di servizi, tra cui una grande piscina esterna con zona bar, un centro benessere da 400 mq con piscina riscaldata con nuoto controcorrente, jacuzzi, bagno turco, kneipp, sauna, docce sensoriali con aroma/cromoterapia, vasca idromassaggio e area tisaneria e relax.

La struttura dispone in totale di 32 camere con bagno ed un appartamento. Le camere hanno una metratura che va dai 20 ai 40 mq e si dividono in Standard, Superior e Familiari, con vista mare e con il proprio terrazzo.

L’hotel si sviluppa su diversi livelli con terrazzi panoramici e vista mare, e ha una grande piscina esterna, un ristorante e una pizzeria con 150 posti a sedere. Completano questa proprietà un ampio parcheggio per circa 50 posti auto e una struttura grezza da completare di circa 600 mq dove poter realizzare suite fronte mare.

Per consultare l’annuncio clicca su https://www.idealista.it/immobile/31404965/