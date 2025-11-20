Monasteri Golf Resort & Spa resta aperto anche d’inverno

Il Dolce by Wyndham Monasteri Golf Resort rimane aperto anche d’inverno ed è pronto ad accogliere chi desidera staccare dalla routine, riconnettersi con sé stesso, scoprire la Sicilia lontano dai ritmi estivi o semplicemente respirare la pace di un antico monastero del IX secolo convertito poi in una masseria tipica siciliana e trasformato infine in una elegante e confortevole struttura alberghiera. Qui gli ospiti ritrovano sé stessi e l’ospitalità è autentica: il personale accoglie ogni viaggiatore con il calore tipico della Sicilia.

Anche in inverno gli ospiti godono della bellezza del paesaggio del Resort, il comfort delle camere curate nei dettagli, la scoperta storico artistica del territorio ma anche la cura del corpo e dello spirito al Centro Fitness e nella Spa oppure a tavola, assaporando le prelibatezze della tradizione siciliana preparate dall’abile Resident Chef.

La Spa del Dolce by Wyndham Siracusa è un santuario del benessere dove gli ospiti si rigenerano tra piscine, sauna, bagno turco, vasca idromassaggio e trattamenti studiati su misura da personale qualificato quali massaggi rilassanti, rituali olistici, percorsi sensoriali. Il modo ideale per risvegliare il corpo e ritrovare l’energia per ricominciare.

Al ristorante Le Ceramiche, lo chef siciliano dal curriculum prestigioso e con esperienza internazionale, Mirko Previtera, propone una cucina con ingredienti locali, ricette della tradizione, materie prime di stagione che si combinano in piatti capaci di evocare memoria e innovazione allo stesso tempo: pasta fatta in casa, dolci legati alle feste patronali e alla tradizione siciliana, sapori mediterranei intensi e genuini.

Con l’assistenza di un Concierge dedicato, gli ospiti possono esplorare la bellezza del territorio con molteplici esperienze e attività invernali. Si potrà scegliere di restare al Resort per rigeneranti passeggiate a cavallo o per lezioni di yoga e meditazione tra i vigneti o all’ombra di un secolare carrubo oppure si potrà scegliere di esplorare il fascino del Sud-Est siciliano con mete facilmente raggiungibili e capaci di rendere indimenticabile il soggiorno a Siracusa.

Al rientro in struttura, la quiete del resort offre la cornice perfetta per fermarsi all’elegante lobby bar del 700 per leggere un libro, giocare al bel tavolo da biliardo della grande sala o con i tanti giochi di società messi a disposizione per gli ospiti. L’ambiente raffinato e raccolto del Lobby Bar, inoltre, si presta perfettamente per piccoli eventi da organizzare durante la stagione invernale quali presentazioni di libri, letture teatralizzate, aperitivi con intrattenimento musicale e molto altro.

L’inverno Dolce by Wyndham Siracusa non è mai monotono: le serate si animano con cene con musica dal vivo, eventi tematici, degustazioni, spettacoli e intrattenimenti di vario genere con una fitta programmazione di eventi per la stagione invernale.