Fiamma Olimpica a Siracusa: all’Ortea Palace mostra su cimeli Olimpiadi

In occasione del passaggio della fiamma olimpica a Siracusa, previsto per oggi pomeriggio, mercoledì 17 dicembre, l’Ortea Palace Hotel celebra l’avvio del simbolo più iconico dei Giochi in Italia ospitando una prestigiosa mostra di cimeli, torce olimpiche, divise ufficiali dei tedofori, documenti filatelici e materiali originali provenienti dalle edizioni di Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006.

Il corteo che accompagna la fiaccola arriverà intorno alle 19 in riva Nazario Sauro, proprio di fronte all’ingresso dell’Ortea Palace, dove sarà acceso il braciere. Lì, in attesa dell’arrivo dell’ultimo tedoforo siracusano, a partire dalle 17 si terranno le iniziative collaterali con uno spazio dedicato a Siracusa e con la partecipazione del sindaco Francesco Italia.

La mostra sarà allestita utilizzando le vetrine espositive messe a disposizione da Poste Italiane, che in occasione dell’evento sarà presente con un ufficio distaccato dotato di annullo filatelico speciale. Ai visitatori saranno inoltre distribuite cartoline commemorative realizzate appositamente. Questo appuntamento rientra ufficialmente nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, che ha concesso l’utilizzo del proprio logo.

“La fiamma olimpica – sottolinea il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – torna a Siracusa dopo 65 anni, a ricordarci che la grande storia da cui veniamo ci pone come ponte ideale tra passato e un futuro che, in questo momento di crisi nelle relazioni internazionali, deve tornare a guardare con fiducia alla pace e alla convivenza tra i popoli come unica prospettiva possibile”.

“Siamo profondamente orgogliosi di ospitare un’iniziativa che unisce la storia olimpica italiana all’identità culturale di Siracusa – aggiunge Pippo Russotti, Managing Director di Russotti Gestioni Hotels – L’Ortea Palace vuole essere non solo un hotel, ma un luogo vivo, aperto e capace di accogliere ciò che di più autentico e prezioso il nostro territorio esprime. Ospitare la mostra in concomitanza con il passaggio della fiamma olimpica è per noi un modo concreto di partecipare alla vita della città e di condividere un momento simbolico ed evocativo con la nostra comunità e con i visitatori”.

La mostra è aperta al pubblico.