Non solo Mangia, nel ragusano apre un altro resort di fascia alta

Il 2026 di Yeldo si è aperto con una nuova operazione nel settore dell’hospitality di fascia alta che punta sulla Sicilia e in particolare su Marina di Ragusa. Il gruppo europeo, specializzato nella raccolta di capitali per iniziative immobiliari di livello istituzionale, ha infatti raccolto 2,7 milioni di euro destinati a sostenere il completamento di un resort a cinque stelle la cui apertura è prevista entro la metà del 2026.

https://www.yeldocrowd.com/projects/marina-di-ragusa/?nsl_login=Registration-Google

L’intervento si inserisce in un progetto già avviato e in fase avanzata di realizzazione: oltre il 60% dei lavori risulta infatti completato. Dal punto di vista finanziario, l’operazione presenta prospettive di rendimento interessanti, con un tasso interno di rendimento atteso del 16% e un ritorno complessivo stimato vicino al 25%. L’orizzonte temporale dell’investimento è relativamente breve, pari a circa 18 mesi, e prevede meccanismi di tutela per gli investitori, che beneficiano di una priorità sia sul capitale sia sui rendimenti.

Il resort, che prenderà il nome di Costa Irminia Retreat and SPA, sarà composto da 44 camere di alto livello e offrirà una gamma completa di servizi pensati per una clientela internazionale esigente. Tra questi un ristorante, una piscina con pool bar e un’area dedicata al benessere, il tutto inserito in una proprietà di oltre 15 mila metri quadrati. Una volta completato, il resort sarà gestito da Panoram Hotel Management, società spagnola attiva nella gestione di strutture alberghiere a marchio internazionale e presente tra Spagna e Italia. La struttura sarà inoltre affiliata al brand Vignette Collection, parte del gruppo IHG Hotels & Resorts, posizionandosi così all’interno di un network globale di hotel lifestyle e rafforzando ulteriormente il proprio appeal sul mercato internazionale.

Dunque per il ragusano si proposta una stagione estiva partyicolarmente interessante con l’apertura del Costa Irminia Retreat & Spa che si affianca a quella di Costa Ragusa Borgo Resort del gruppo Mangia’s, nell’area dell’ex Club Med Kamarina.