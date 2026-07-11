Il Timeo di Taormina tra i 15 migliori resort d’Europa

Il Grand Hotel Timeo, del guppo Belmond, di Taormina è stato inserito da Travel + Leisure world’s best awards 2026 tra i migliori 15 resort d’Europa e i migliori 10 resort d’Italia, ed l’unica struttura siciliana ad essere entrata nella prestigiosa classifica.

“Siamo onorati – ha dichiarato Massimiliano Puglisi, general manager del Timeo – di essere stati riconosciuti dai Travel + Leisure world’s best awards 2026 tra i migliori resort d’Europa e d’Italia. Per il grand hotel Timeo, unica struttura siciliana a raggiungere questo importante riconoscimento, il premio è testimonianza di dedizione all’eccellenza e di immensa passione per l’ospitalità”.

I Travel + Leisure world’s best awards, giunti alla loro 31sima edizione, rappresentano uno dei riconoscimenti più autorevoli e influenti nel settore dei viaggi a livello globale. I premi sono il risultato di un sondaggio annuale che raccoglie le opinioni di oltre 207.000 lettori della rivista Travel + Leisure, che hanno espresso più di 661.000 voti su oltre 10.000 esperienze di viaggio in tutto il mondo.