Un premio per Villa Schuler a Roma

Sono 15 le aziende siciliane premiate a Roma nel corso della cerimonia di Industria Felix – L’Italia che compete, l’evento che celebra le realtà imprenditoriali più competitive e affidabili del Centro e delle Isole.

Tra queste due siciliane rientrano nel settore dei trasporti, Interbus e Bluferries, mentre una è una struttura ricettiva: si tratta dell’Hotel Villa Schuler di Taormina, premiato per la sua solidità gestionale e le performance finanziarie d’eccezione.

La storica struttura taorminese conferma così il proprio ruolo di punta nel settore turistico-ricettivo, coniugando l’ospitalità improntata sull’accoglienza familiare e i moderni standard dell’hospitality di alta gamma. Il tutto abbinato a una solida gestione aziendale. Il proprietario è l’attuale presidente dell’Associazione Albergatori di Taormina, Gerardo Schuler, a cui nel 2020, in piena pandemia, fu consegnato il prestigioso riconoscimento da parte dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma.

Le 79 aziende vincitrici, provenienti da sette regioni diverse, sono state scelte tramite un algoritmo sviluppato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, basato su parametri rigorosi come l’indice di redditività e l’affidabilità finanziaria, che ha premiato solo le società di capitali capaci di generare benessere sociale e progresso economico nei rispettivi territori.