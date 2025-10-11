Villa Sant’Andrea pluripremiato da Condé Nast Traveller
11 Ottobre 2025, 08:20
Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel, Taormina Mare, si aggiudica il primo posto come “Best Hotel in Italy” nell’edizione statunitense ottenendo il 48° posto in classifica tra i “Best Hotels in the World”, e il secondo posto nella categoria “Rest of Italy” per l’edizione britannica dei “Readers’ Choice Awards 2025” di Condé Nast Traveller.
I Readers’ Choice Awards di Condé Nast Traveler raccolgono ogni anno migliaia di voti e pareri da lettori provenienti da ogni parte del mondo – quest’anno rispettivamente oltre 750.000 votazioni, confermandosi come il riconoscimento più longevo e prestigioso del settore dei viaggi, simbolo di eccellenza nell’ospitalità.
