Weekend dell’Olio a Torre Artale
24 Ottobre 2025, 11:47
Per chi vuole passare una giornata diversa, tra natura, profumi buoni e mani un po’ unte, Torre Artale a Trabia propone un weekend dedicato per sabato 25 e domenica 26 ottobre. Gli ospiti potranno raccogliere insieme le olive, vedere come si fa l’olio fresco di frantoio e poi… tutti a tavola.
A pranzo si mangia pane cunzatu con olio appena spremuto, verdure e funghi dell’orto con prezzi popolari come una volta: bimbi (fino a 12 anni) 15 euro e 25 euro per gli adulti. In omaggio una bottiglia di olio evo da portare a casa.
Per prenotazioni: cell. 392 914 2974
