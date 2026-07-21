Taormina tap: ecco il concierge virtuale per le strutture ricettive

Nasce Taormina Tap (taorminatap.com), la prima guida interattiva e multimediale della città pensata per offrire ai visitatori un’esperienza di viaggio fluida, aggiornata e a portata di smartphone.

“Il progetto – spiega l’imprenditore taorminese Francesco Sorbello – nasce per rispondere a una necessità cruciale del territorio: digitalizzare l’accoglienza e supportare le strutture ricettive. La vera innovazione di Taormina Tap risiede nella sua accessibilità. Grazie alla tecnologia contactless, i turisti dovranno semplicemente avvicinare o tappare il proprio smartphone per accedere istantaneamente a un ecosistema di informazioni dettagliate. Taormina Tap si trasforma in un vero e proprio concierge privato e gratuito, capace di guidare l’ospite in modo dinamico e autonomo, offrendo un servizio di assistenza di alto livello h24”.

A differenza delle guide statiche o cartacee, Taormina Tap viene costantemente aggiornata in tempo reale. All’interno della piattaforma, i turisti possono trovare:

Eventi e cultura: programmazione aggiornata di spettacoli e appuntamenti.

Enogastronomia: selezione accurata di ristoranti e locali.

Esperienze: escursioni, passeggiate e attività outdoor.

Logistica e servizi: trasporti, spiagge e shopping.

Local Secrets: consigli esclusivi per vivere Taormina da veri locali.

Info e attivazione per gli operatori: supporti per reception e camere

I gestori interessati ad attivare la piattaforma possono richiedere i supporti fisici dedicati (espositori da tavolo e cavalieri contactless), ideali da posizionare nei desk, nelle reception, negli infodesking o all’interno di ogni singola camera da letto. Il team di Taormina Tap è pienamente disponibile a incontrare direttamente gli operatori turistici locali per valutare e offrire la migliore soluzione personalizzata per ogni struttura.