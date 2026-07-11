Daniela Ducato entra nel direttivo provinciale di Federalberghi Palermo

11 Luglio 2026, 08:20

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Daniela Ducato, direttrice del Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, è stata cooptata nel direttivo provinciale di Federalberghi Palermo.
Quarantuno anni, Daniela Ducato ha maturato un percorso professionale di rilievo all’interno del Saracen Sands Hotel & Congress Centre, dove ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale prima di assumere la direzione della struttura. Sotto la sua guida, il Saracen Sands Hotel & Congress Centre ha rafforzato il proprio ruolo di riferimento non soltanto nel segmento leisure, ma anche nel turismo business e nel settore congressuale, affermandosi come sede di eventi, meeting e convention di rilievo nazionale e internazionale.

Per la presidente Rosa Di Stefano, “L’esperienza di Daniela nella meeting industry costituisce un valore aggiunto di straordinaria importanza per la federazione. Il turismo congressuale e degli eventi è oggi uno dei principali strumenti per destagionalizzare i flussi, incrementare la permanenza media dei visitatori, generare occupazione qualificata e attrarre investimenti sul territorio”.

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