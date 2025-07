Federalberghi Eolie contro aumenti TARI e idrici

Federalberghi Isole Eolie torna sui recenti aumenti delle tariffe TARI e del servizio idrico e questa volta formalizza la propria ferma contrarietà con due note PEC inviate al sindaco del Comune di Lipari, alla giunta e a tutti i consiglieri comunali. L’associazione chiede al sindaco la revoca in autotutela dei provvedimenti, in quanto un approfondimento giuridico ha evidenziato palesi vizi di incompetenza e presupposti erronei. Al contempo, invita espressamente il Consiglio Comunale a far valere le proprie prerogative, dando seguito alla delibera con cui l’organo si era già espresso contro ogni aumento.

Nel merito, l’aumento della TARI (+39,74%) è frutto di una precisa scelta politica: ridurre l’utilizzo del contributo di sbarco per la copertura dei costi, scaricando un onere di circa 1,35 milioni di euro su famiglie e imprese. Si denuncia inoltre l’iniquità del metodo tariffario che non rispetta il principio “chi inquina paga”, e la sistematica disapplicazione da oltre un decennio delle norme del regolamento comunale, come le riduzioni per le attività stagionali, rese di fatto inapplicabili per l’inerzia degli organi preposti.

Anche per il servizio idrico si evidenziano meccanismi errati che penalizzano le strutture ricettive, applicando criteri pensati per le utenze domestiche che tassano la produttività anziché gli sprechi.

Per queste ragioni, Federalberghi Isole Eolie ha chiesto formalmente all’Amministrazione e al Consiglio di attivarsi per valutare un maggiore utilizzo del contributo di sbarco a copertura dei costi e, soprattutto, di avviare un’azione congiunta per reperire nuovi fondi in sede statale o regionale, come già stanno facendo altri comuni siciliani per mitigare i costi legati all’insularità.

È stata infine rinnovata la richiesta di istituire un tavolo di confronto tecnico-politico permanente per apportare le necessarie modifiche ai regolamenti e ai metodi di tariffazione.