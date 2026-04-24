A Palermo 14 siti gratis per il 25 aprile
24 Aprile 2026, 10:01
Sabato 25 aprile 2026, in occasione della Festa della Liberazione, sarà consentito l’ingresso gratuito a 14 siti della città di Palermo.
Castello della Zisa 9-13
Castello della Favara a Maredolce 9-13
Chiostro di Monreale 9-13
Complesso di S. Giovanni degli Eremiti 9-13
Cuba 9-13
Ex Convento della Magione (Piano terra) 9-13
Palazzina (o Casina) Cinese 9-13
Parco di Villa Napoli (Visita della Cappella, delle preesistenze normanne e piccola Cuba) 9-13
Museo Archeologico “Salinas” 9-18
Palazzo Riso – Museo Reg. d’arte moderna e contemporanea 9-12.30
Galleria Regionale Palazzo Abatellis 9-12.30
Oratorio dei Bianchi 9-13
Villino Favaloro (Museo digitale di fotografia della Sicilia) 8.30-12.45
Villino Florio 8.30-13