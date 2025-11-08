La mostra su Banksy a Modica prorogata fino all’inizio del 2026

Il viaggio nell’universo di Banksy a Modica continua: viste le straordinarie presenze e il grande entusiasmo del pubblico, la mostra ‘Banksy – Realismo Capitalista. L’arte in assenza di utopie’, curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, resterà aperta fino a domenica 11 gennaio 2026 nello spazio MARF, presso l’Ex Convento del Carmine in Piazza Matteotti.

Inaugurata lo scorso 31 maggio e inizialmente prevista fino al 2 novembre, la mostra ha sin da subito registrato un grande successo. Migliaia di visitatori, italiani e internazionali, famiglie, giovani e appassionati d’arte, si sono lasciati conquistare dalle opere del celebre artista britannico. Oltre cento opere, tra stampe, documenti, video e materiali originali, raccontano il genio ribelle di Banksy.

“La risposta del pubblico fino ad ora è stata straordinaria e siamo felici di poter annunciare la proroga della mostra ‘Banksy – Realismo Capitalista’ – dichiarano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – Banksy parla a tutti, senza filtri. È un artista che riesce a mettere in dialogo generazioni e visioni diverse e la mostra è anche un luogo d’incontro, di confronto e di riflessione sul presente’.

Info sul sito web e biglietteria online qui.