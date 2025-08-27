64 aziende volano a TTG Rimini, ecco chi sono
27 Agosto 2025, 11:40
RIMINI FIERA IEG - TTG.
Sono 64 le aziende turistiche ammesse a partecipare alla manifestazione fieristica TTG in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre 2025 all’interno dello stand della Regione siciliana. L’elenco è contenuto nel D.D.G. n. 2736/S11 del 8 agosto 2025 consultabile cliccando qui.
1 Marina di Petrolo srl
2 Borgo Vita Novella s.r.l.
3 ALKAMURI DI PROIA ANDREA
4 WORLD TOURIST SAISTOURS SRL
5 ATS – Retevacanze (CAPOFILA) Fincoretur Srl
6 Royal Imera SRL
7 Terra del Sole Sicilia Incoming
8 Travel In Sicily Tour Operator
9 Sicily in travel
10 A&G SRL
11 SCARLET WORLD S.R.L.
12 SOCIETA’ GESTIONI ALBERGHIERE
13 SICILIAN TOURIST SERVICE S.R.L.
14 ESSENCE OF SICILY S.R.L.
15 Sicilvision Viaggi & Turismo s.r.l.
16 CICERONE TOUR S.R.L.
17 Cassata Travel Srl a Socio Unico
18 Noema Viaggi SRL
19 NIMAR SRL
20 Erga srl
21 AFFIANCE SERVICE SRL
22 VERDESICILIA SOCIETA’ COOPERATIVA
23 DIMSI INCOMING OPERATOR S.R.L.
24 Amunì Viaggi sas di Cirami Rosetta
25 SICILISSIMO INCOMING SRL
26 LAI VIAGGI SRL
27 ACCOTOUR SRL
28 Hotel Villa Giulia s.r.l.
29 AD MAJORA SRL
30 Tour Plus Sicilia Srl
31 Addiopizzo Travel cooperativa sociale a r.l.
32 SCOPELTOUR DI ASARO LAURA DANIELA
33 SLAM TOUR / ETNA DISCOVERY SRL
34 Sicily ideas di Giorgio Eterno
35 IBLA EUROPE VIAGGI SRL
36 ITALIANA VACANZE SRL
37 EMANUELE TOURS SRL
38 DIMORA 16
39 Nifuxì srl
40 Sicilying srl
41 AGARLI VIAGGI SOCIETA’ A R.L.
42 hotel poggio del sole srl
43 Sicilias Golf Resort SRL
44 Habitat Srl
45 Alagona srl
46 VIRTUS VIAGGI E TURISMO SNC
47 PI CLUB VACANZE SRL
48 Baglio Oneto S.r.l.
49 ETNA MARENEVE ESCURSIONI SOC. COOP.
50 L’ANTICO BAGLIO SRL
51 Leomar immobiliare SRL
52 PASSAGE TO SICILY SRL
53 HNH HOSPITALITY S.P.A.
54 IL MIO VIAGGIO IN SICILIA SRL
55 Beltour srl
56 soc. coop. Alessandro Scarlatti
57 KUKLA VIAGGI SCARL
58 PRONTO TOURS ITALIA SRL
59 VALLORIA SOC. AGRICOLA A R.L.
60 SICILITUDE SRLS
61 SCEAR SRL
63 ISOLE IN VIAGGIO SRL
64 MY TRAVEL EXPERIENCE SOC. COOP.