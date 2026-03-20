8 operatori turistici siciliani volano in Brasile
20 Marzo 2026, 12:17
Il Dipartimento Turismo dell’assessorato regionale ha approvato l’elenco provvisorio delle imprese ammesse e non ammesse a partecipare alla manifestazione fieristica denominata “ILTM LATIN AMERICA” che si terrà a San Paolo dal 4 al 7 maggio 2026.
Questo le imprese selezionate:
1 ATS: ULISSE VIAGGI E TURISMO S.R.L. – SICILY ALLURE
2 TOUR PLUS
3 JUST SICILY
4 MIA
5 SICILY LIFESTYLE S.R.L.
6 LAI VIAGGI S.R.L.
7 ESSENCE OF SICILY
8 TAO LIFESTYLE
La partecipazione alla fiera brasiliana rientra nel “Programma Triennale di Sviluppo Turistico Regionale 2025/2027” e nel “Programma Operativo Annuale 2026” e delle attività previste a valere sul P.R. Sicilia FESR 2021/2027 – Azione 1.3.3.”
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