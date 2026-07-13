Fiere II semestre, la Regione cerca operatori turistici

L’assessorato regionale al Turismo ha approvato l’Avviso per la selezione di operatori turistici siciliani interessati a partecipare alle seguenti manifestazioni fieristiche del secondo semestre 2026: IFTM Top Resa a Parigi dal 15 al 17 settembre; TTG Rimini dal 14 al 16 ottobre; WTM Londra dal 3 al 5 novembre;

IBTM World Barcellona dal 17 al 19 novembre e ILTM Cannes dall’1 al 4 dicembre.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica accedendo alla piattaforma

dedicata https://fit.regione.sicilia.it/ mediante SPID o CIE e devono essere sottoscritte con firma

digitale dal rappresentante legale dell’impresa. Non saranno accettate e ammesse istanze presentate

con modalità differenti da quella telematica.

I termini di presentazione delle istanze scadono domani, martedì 14 luglio alle ore 23.