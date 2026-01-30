Air Cairo guarda a Catania con la novità El Alamein

El Alamein entra nella programmazione estiva di Air Cairo come nuova destinazione. Ma la vera novità per il turismo siciliano e che il nuovo collegamento, operato con due frequenze settimanali, sarà operato da Milano e Catania, nel periodo da giugno fino a metà settembre.

Tutte le anticipazioni saranno presentate alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026 presso la Fiera Milano Rho, Padiglione 9P, Stand L02. La compagnia infatti partecipa con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sul mercato italiano e consolidare i rapporti con operatori e agenzie di viaggio. Durante l’evento, Air Cairo incontrerà tour operator e agenzie di viaggi, affiancata dal proprio GSA per l’Italia, Non Solo Sogni per presentare la programmazione 2026 e illustrare le nuove opportunità di collegamento tra Italia ed Egitto.

L’altra novità è che alla guida della compagnia, da fine 2025, è tornato Hussein Sherif, Chairman di Air Cairo, che in passato ha guidato la compagnia attraverso una fase di significativa crescita. Il suo ritorno segna una nuova fase di espansione strategica, con un focus su efficienza operativa e leadership di mercato.