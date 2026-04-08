Air Canada sbarca in Sicilia, evento istituzionale a Catania

SI è svolto stamattina, presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, l’evento ufficiale di lancio della nuova tratta diretta Air Canada Catania-Montréal, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali, del mondo economico e del settore aviation.

La nuova rotta, operativa dal 5 giugno 2026, non è solo un volo, ma una grande opportunità di crescita per il turismo, il commercio e le relazioni economiche tra il territorio e il Nord America.

All’incontro sono intervenuti Antonino Belcuore, commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia; Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC; Anna Quattrone, presidente di SAC; S.E. Elissa Golberg, Ambasciatrice del Canada presso la Repubblica Italiana; Laurence Fouquette-L’Anglais, delegata del Québec in Italia; Renato Schifani, presidente Regione Siciliana; Enrico Trantino, sindaco della Città Metropolitana di Catania, Edmondo Tamajo, Assessore delle attività produttive Regione Siciliana; Stefano Casaregola, general manager Sales Italia di Air Canada; Giovanni Rossi, direttore generale di Promos Italia.