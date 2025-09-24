Birgi torna base Ryanair: pronte 5 nuove rotte

Eddie Wilson, Ceo di Ryanair, ha ufficializzato, stamattina alle Cantine Florio di Marsala, che l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi dal 2026 sarà una delle basi della compagnia aerea irlandese in Italia. In particolare, la compagnia aerea irlandese low cost attiverà cinque nuove rotte verso Saarbrucken in Germania, Stoccolma in Svezia, Bournemouth in Inghilterra, e poi Bari e Verona in Italia.

“Ci saranno due aeromobili in base – ha detto Wilson – e 23 rotte, di cui 11 nuove, ma soprattutto connettività per 12 mesi all’anno per questo territorio, turismo in crescita e investimenti che possono aumentare”.

Salvatore Ombra, presidente della società di gestione Airgest ha invece affermato che “l’obiettivo per il 2026 è arrivare a un milione e 200mila passeggeri’. Presente alla conferenza stampa anche l’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò.