Dat Volidisicilia continuerà a volare su Lampedusa e Pantelleria per la Winter 26

Almeno fino a marzo 2026 Dat Volidisicilia continuerà a garantire i voli per Lampedusa e Pantelleria dagli aeroporti di Palermo, Catania e Trapani. I collegamenti e gli orari per l’autunno e l’inverno 2025/2026, definiti secondo quanto richiesto dal mandato, ricalcano quelli già operati nel corso della passata stagione invernale. I posti sono già disponibili nei sistemi di prenotazione.

Le tariffe per residenti e non residenti sono quelle già attualmente in vigore ma è stata introdotta una sostanziale modifica su alcune regole, come richiesto dai comuni di Lampedusa e Pantelleria. A partire dal 1 novembre il cambio data e orario sarà valido solo per i residenti e le categorie equiparate, mentre il cambio nome non sarà più possibile per nessuna categoria di passeggeri.

“La compagnia ha chiuso la stagione estiva con risultati molto soddisfacenti – sottolinea Luigi Vallero, General Manager Italy di Dat Volidisicilia – sia in termini di traffico che di regolarità e puntualità. A fine anno dovremmo raggiungere circa 350 mila passeggeri trasportati, un dato in forte crescita se si pensa che nel 2019, primo anno di attività, i passeggeri erano stati 203 mila”.

“Per far fronte alle crescenti richieste del mercato – continua Vallero – agli oltre 6.200 voli previsti dal bando sono stati aggiunti ben 122 voli su Lampedusa e 46 su Pantelleria e sono stati impiegati gli aerei ATR72, a capacità incrementata a 72 posti. Questo ha portato a un incremento di oltre 30.000 posti, il 7% in più rispetto a quanto richiesto dal bando. Inoltre, e lo dico con un pizzico di orgoglio, Dat Volidisicilia ha operato dal 1 giugno al 30 settembre del 2025 con il 100% di regolarità e con una puntualità dell’82% su Lampedusa e il 99% di regolarità e l’80% di puntualità su Pantelleria, valori che rappresentano l’eccellenza nel trasporto aereo”.