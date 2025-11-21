Lampedusa incontra Ita: focus su destagionalizzazione

Strutturare un’offerta di voli capace di rispondere alla crescente domanda e di sostenere un turismo di qualità lungo tutto l’anno. Questo il tema principale dell’incontro, a Roma, fra il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino e il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo.

Lampedusa punta alla destagionalizzazione, soprattutto alla luce dei dati che confermano una presenza turistica significativa anche nei mesi non prettamente estivi. Analizzata anche l’opportunità di attivare strumenti di promozione innovativi per migliorare la visibilità della destinazione e favorire l’incremento dei flussi turistici.

“Il dialogo avviato rappresenta il primo passo di un confronto mirato a rafforzare la connessione tra Lampedusa e il resto del Paese e a sostenere lo sviluppo economico e turistico dell’isola”, ha detto il primo cittadino.