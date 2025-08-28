Finnair apre nuovi voli da Catania

La Finlandia si avvicina alla Sicilia: Finnair amplia infatti la propria presenza nel nostro Paese con una nuova rotta diretta da Catania verso Helsinki, cuore pulsante del Nord Europa.

La novità entrerà in vigore con la programmazione estiva 2026, in calendario dal 29 marzo al 31 ottobre. La compagnia finlandese opererà tre voli settimanali da Catania – il martedì, mercoledì e domenica – con aeromobili Airbus A320 e A319.

Grazie all’efficiente hub di Helsinki, i viaggiatori italiani avranno anche accesso al vasto network intercontinentale della compagnia. In Asia spiccano Giappone e Corea del Sud, mentre sul fronte americano si confermano le connessioni con la West Coast degli Stati Uniti – Los Angeles e Seattle – e il Canada, con Toronto che entrerà in programmazione a partire da maggio 2026.