KM Malta Airlines torna a Catania per la Summer

KM Malta Airlines opererà voli su Catania durante i periodi di maggiore affluenza della stagione estiva. I collegamenti tra Malta International Airport e Catania–Fontanarossa Airport saranno operativi da giovedì 30 aprile 2026 a sabato 24 ottobre 2026.

I voli saranno operati sette volte a settimana, con una combinazione di partenze mattutine e serali pensate per soddisfare le esigenze sia dei viaggi leisure sia dei soggiorni brevi. I voli del mattino saranno disponibili il lunedì, giovedì e sabato, mentre le partenze serali sono previste il lunedì, venerdì, sabato e domenica.

Oltre al programma estivo, KM Malta Airlines ha aggiunto voli extra per il periodo di Pasqua, operativi da giovedì 2 aprile 2026 a lunedì 6 aprile 2026, offrendo ai passeggeri ulteriori opzioni di viaggio. I voli sono già disponibili per la prenotazione tramite il sito web o l’app di KM Malta Airlines, presso le agenzie di viaggio e altri canali di vendita autorizzati.