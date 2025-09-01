L’estate di Lampedusa non è finita: arriva il diretto da Roma

A Lampedusa l’estate non è ancora finita. Anzi. HelloFly, compagnia maltese che collabora con i migliori vettori europei, lancia il nuovo collegamento Roma Fiumicino – Lampedusa due volte a settimana (giovedì e domenica) in collaborazione con Aeroitalia dal 25 settembre al 19 ottobre.

Un’iniziativa che non solo estende il respiro della stagione turistica, ma rafforza la vicinanza di HelloFly agli operatori locali e all’amministrazione comunale, alla quale la compagnia ha già manifestato disponibilità a proseguire il servizio oltre l’impegno previsto a inizio stagione. L’obiettivo è dare continuità al flusso di arrivi e garantire un’opportunità concreta di business anche in autunno inoltrato.

Per Teodosio Longo, CEO di HelloFly, “questo nuovo collegamento è frutto di un lavoro di squadra e di una visione condivisa. Ringrazio Aeroitalia per lo spirito collaborativo dimostrato così come l’aeroporto di Lampedusa per una sinergia che negli anni si è consolidata e oggi guarda ancora più lontano. È grazie a questo impegno condiviso che possiamo offrire all’isola nuove opportunità, estendendo i benefici ben oltre il cuore dell’estate”.

Il debutto del volo coinciderà con un evento di grande richiamo: il 27 settembre 2025, Claudio Baglioni sarà a Lampedusa per un concerto gratuito che inaugurerà il suo nuovo progetto live Grand Tour – La vita è adesso, celebrando i 40 anni dell’album omonimo. L’esibizione, ospitata in un’area vicino al Porto Nuovo, sarà un momento simbolico per l’isola, che per dieci anni ha accolto il festival O’ Scià ideato dall’artista.

“Accogliamo con entusiasmo la scelta di HelloFly di prolungare la stagione con il nuovo Roma-ampedusa – ha detto Carlo Massimo Zaccarini, amministratore unico di AST Aeroservizi S.p.A. -. L’avvio del collegamento in un periodo non centrale è un segnale concreto di attenzione verso il territorio e i suoi operatori, che potrà generare importanti benefici in termini di presenze e ricadute economiche. La coincidenza con il concerto di Claudio Baglioni del 27 settembre renderà questo inizio ancora più speciale, portando sull’isola un flusso di visitatori e visibilità nazionale. Guardiamo con favore a questa iniziativa e ci auguriamo che possa diventare un appuntamento stabile, magari già a partire dalla prossima Pasqua per l’avvio della Summer 2026. Come AST Aeroservizi S.p.A. continueremo a lavorare per migliorare i servizi e incrementare voli e passeggeri, come avviene ormai da tre anni consecutivi”.