A Messina l’imposta di soggiorno diventa digitale

A Messina è pronto al debutto PayTourist, la nuova piattaforma digitale per la gestione dell’imposta di soggiorno.

“L’Imposta di soggiorno – sottolinea il sindaco Federico Basile – diventa digitale con un’ampia offerta e con varie possibilità per gli operatori economici. Il turismo, nella nostra città, è in forte rilancio ed espansione. Le grandi presenze non dipendono soltanto dall’arrivo delle navi da crociera, ma dall’organizzazione di numerosi eventi e dal desiderio dei turisti di visitare Messina. Purtroppo permane la carenza di strutture ricettive”.

Per l’assessore ai Tributi Roberto Cicala, “il portale rappresenta un nuovo passo in avanti, anche per le strutture più piccole presenti in città. PayTourist è un sistema per valutare e monitorare l’Imposta di soggiorno, e presenta tutte le informazioni necessarie con una offerta turistica variegata. Come in ogni trasformazione sarà necessario un breve periodo di rodaggio per passare dal vecchio al nuovo sistema, mentre i nuovi operatori potranno registrarsi direttamente a questa piattaforma”.

Secondo l’assessore al Turismo Enzo Caruso, “Messina non è più una città di transito, ma ha avviato un percorso per farla diventare destinazione turistica, come certificato dall’indice di gradimento manifestato dalle tantissime presenze sia stagionali che in occasione dei tanti eventi organizzati in città. L’economia legata al turismo è in grande crescita ed espansione. L’incremento dell’imposta di soggiorno consentirà al Comune di Messina maggiori investimenti nei servizi di accoglienza legati al turismo”.