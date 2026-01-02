Dalla Regione 5 mln per spiagge libere più attrezzate e sostenibili

Per la prima volta la Regione Siciliana istituisce un capitolo di spesa dedicato esclusivamente alle spiagge libere attrezzate dei Comuni costieri. Lo annuncia l’assessora regionale al territorio e ambiente Giusi Savarino.

“Una misura concreta, prevista in finanziaria, con cui miglioreremo i servizi, l’accessibilità e la tutela ambientale del nostro litorale, rafforzando anche il percorso verso riconoscimenti importanti come la Bandiera Blu e la Bandiera Verde”, sottolinea Savarino.

Le risorse saranno assegnate ai Comuni costieri sulla base di progetti mirati: più servizi per cittadini e famiglie, spiagge fruibili e inclusive, attenzione all’ambiente e alla qualità degli spazi pubblici, senza rinunciare al principio della libera fruizione.

Le modalità di accesso ai finanziamenti saranno definite entro 90 giorni con apposito decreto dell’Assessorato