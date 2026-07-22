Fiamme in catamarano a Salina, turisti illesi
22 Luglio 2026, 11:45
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Principio d’incendio su un catamarano turistico in navigazione nello specchio di mare tra Lingua e Santa Marina Salina, nelle Eolie. Dopo la richiesta di soccorso è intervenuta una unità di Delemare Salina che, in collaborazione con la Guardia costiera di Lipari, ha coordinato il trasbordo delle dieci persone a bordo, compreso l’equipaggio: tutti italiani e rimasti illesi. Sul posto è giunta anche una motovedetta della Guardia costiera con i vigili del fuoco di Lipari, che hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza dell’imbarcazione.
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