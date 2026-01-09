Maltempo, disagi nei collegamenti per le Eolie

Un’altra giornata difficile nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago eoliano. Anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, le avverse condizioni meteomarine hanno bloccato, nei porti di riferimento, tutti i mezzi veloci. L’unica nave a collegare Milazzo con Vulcano – Lipari – Salina e viceversa è la Nerea di Caronte&Tourist isole minori.

Comincia a farsi difficile, sia per la mobilità che per il rifornimento di merci e generi di prima necessità, la situazione ad Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e nel piccolo borgo di Ginostra isolate dalla tarda mattinata di mercoledì.