Palermo avvia recupero del verde per il decoro urbano

Via al progetto di manutenzione straordinaria del Verde Cittadino da parte del Comune di Palermo.

Il piano interesserà tutte e otto le Circoscrizioni della città e riguarderà un totale di 21.000 alberi censiti dall’Area Verde. Sono previste circa 8.000 potature lungo intere strade cittadine.

Oltre agli interventi di potatura, si procederà anche alla rimozione delle alberature non idonee, che nel tempo hanno causato notevoli danni ai marciapiedi, rendendoli in molti casi non più fruibili per i cittadini.

Tali alberi saranno sostituiti con nuove piantumazioni adeguate, accompagnate dalla sistemazione dei marciapiedi.

Gli interventi non riguarderanno soltanto le ville comunali, ma anche le aree verdi scolastiche.

Tutto questo è stato reso possibile grazie alla variazione di bilancio 2024/2025, approvata dal Consiglio Comunale di Palermo, per un importo di circa 7 milioni di euro.

Questo stanziamento ha consentito, attraverso un accordo quadro, all’Assessorato al Verde e alla Ripartizione Verde di espletare tutti gli atti necessari per lo svolgimento della gara e la relativa aggiudicazione. L’avvio degli interventi è previsto a breve e il calendario dettagliato sarà comunicato nei primi giorni di febbraio.

Il progetto è stato presentato presso la sala stampa di Palazzo Palagonia dal sindaco Roberto Lagalla, dall’assessore all’Ambiente, Ville e Giardini Pietro Alongi e dal Capo Area del Verde Francesco La Monica.