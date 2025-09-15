Parchi regionali, nominati i 4 nuovi presidenti

Su proposta dell’assessore al Territorio e all’ambiente, la giunta regionale ha nominato 4 presidenti di altrettanti enti Parco regionali: Carmelo Calabrò al Parco fluviale dell’Alcantara; Domenico Barbuzza al Parco dei Nebrodi; Giuseppe Ferrarello al Parco delle Madonie; Massimiliano Giammusso al Parco dell’Etna.

“Si tratta di persone che si distinguono per competenza ed esperienza anche negli enti locali – ha sottolineato l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino -. Questi nuovi vertici, assieme alla nuova norma che prevede l’istituzione dell’Albo dei direttori, consentiranno di dare una governance stabile e autorevole. I Parchi sono un investimento importante così come le riserve – su cui stiamo puntando costantemente per intercettare sempre di più quel “turismo lento” che privilegia la qualità, la sostenibilità, l’esperienza autentica attraverso il contatto con la cultura locale”.