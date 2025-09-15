Parchi regionali, nominati i 4 nuovi presidenti

15 Settembre 2025, 11:41

Su proposta dell’assessore al Territorio e all’ambiente, la giunta regionale ha nominato 4 presidenti di altrettanti enti Parco regionali: Carmelo Calabrò al Parco fluviale dell’Alcantara; Domenico Barbuzza al Parco dei Nebrodi; Giuseppe Ferrarello al Parco delle Madonie; Massimiliano Giammusso al Parco dell’Etna.

“Si tratta di persone che si distinguono per competenza ed esperienza anche negli enti locali – ha sottolineato l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino -. Questi nuovi vertici, assieme alla nuova norma che prevede l’istituzione dell’Albo dei direttori, consentiranno di dare una governance stabile e autorevole. I Parchi sono un investimento importante così come le riserve – su cui stiamo puntando costantemente per intercettare sempre di più quel “turismo lento” che privilegia la qualità, la sostenibilità, l’esperienza autentica attraverso il contatto con la cultura locale”.

ente parco etnaente parco madoniegiusi savarinoparchi regionaliparco fluviale alcantara Cronaca
