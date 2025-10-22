Savarino: via libera alle nomine dei presidenti parchi regionali

22 Ottobre 2025, 11:36

“La Commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale ha dato parere favorevole alle nomine dei nuovi presidenti dei quattro Parchi regionali, Etna, Madonie, Nebrodi e Alcantara. Adesso diamo definitiva esecuzione al provvedimento di nomina approvato dal governo Schifani lo scorso settembre, su mia proposta”. Lo annuncia l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino.

Questi i nuovi presidenti: Massimiliano Giammusso al Parco dell’Etna; Giuseppe Ferrarello al Parco delle Madonie; Carmelo Calabrò al Parco fluviale dell’Alcantara; Domenico Barbuzza al Parco dei Nebrodi.

“Con questo passaggio – spiega Savarino – diamo ai Parchi una governance autorevole, stabile e competente. Nei Consigli di ciascuno di essi, inoltre, abbiamo rimesso a titolo gratuito i sindaci dei Comuni ricadenti nei rispettivi comprensori, facendo sì che questi enti siano davvero rappresentativi. Grazie a questo nuovo assetto e all’aumento di risorse appostate in bilancio, mi auguro che, con il supporto del mio assessorato, i Parchi riescano a programmare il futuro per dare una prospettiva di sviluppo sostenibile ai territori”.

