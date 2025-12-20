Unicredit rinnova sostegno alle Vie dei Tesori fino al 2027

UniCredit rinnova il suo sostegno alle Vie dei Tesori anche per il prossimo biennio: il gruppo bancario sarà main sponsor della manifestazione fino al 2027. UniCredit sostiene la manifestazione già dal 2020, condividendo il progetto che punta sulla cultura come mezzo di rigenerazione del territorio.

“UniCredit è orgogliosa di sostenere l’arte e la cultura come motori di sviluppo sociale, economico e sostenibile – dichiara Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit – Il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico rappresenta un asset fondamentale e distintivo della Sicilia e per questo motivo vogliamo dare il nostro contributo, in quanto principale banca del territorio, a valorizzarlo in maniera sempre più efficace”.

“Crediamo fortemente nell’alleanza tra cultura e impresa come motore di sviluppo di un territorio che ha ancora tanto da valorizzare – dice Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori -. Il rinnovato impegno da parte di UniCredit costituisce un puntello necessario per programmare l’edizione del ventennale e quella successiva di una manifestazione che non gode di risorse pubbliche garantite e che produce un indotto sulla regione di circa 8 milioni di euro. Siamo grati a UniCredit per questo sostegno”.