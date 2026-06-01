Estate fuori rotta? Ferryscanner punta sulle Isole Eolie e Ustica

Guardare oltre le mete più affollate dell’estate si può, basta scegliere delle destinazioni meno conosciute, ma ugualmente ricche di fascino, raggiungibili comodamente via mare. L’obiettivo è di Ferryscanner che punta così a valorizzare località dove paesaggi naturali, cultura e folclore si intrecciano, offrendo esperienze autentiche lontano dai circuiti più battuti.

Tra le proposte spiccano le isole Eolie, con un calendario di appuntamenti che accompagna l’intera stagione estiva. A Salina, tra giugno e luglio, spazio al Marefestival e alla tradizionale Sagra del cappero in fiore, mentre Stromboli ospita la Festa di Teatro Eco Logico, rassegna dedicata a teatro, musica e sostenibilità. Ad Alicudi e Filicudi, invece, il Bacco Tour celebra enogastronomia e tradizioni locali, prima dell’atteso Eolie Music Fest di metà luglio.

Per chi cerca una vacanza all’insegna del mare, c’è anche Ustica, dove alla bellezza della riserva marina e del museo sottomarino si affianca il Giro Podistico a tappe, in programma dal 6 al 12 luglio.