Tutto pronto per l’apertura di Hard Rock Cafe Palermo: ecco quando
16 Giugno 2026, 12:04
Palermo si prepara ad accogliere una nuova icona in città: entro fine giugno aprirà l’Hard Rock Cafe Palermo, il primo in Sicilia e del Sud Italia.
Giornalisti e opinion leader sono già stati invitati a un pomeriggio speciale tra musica e convivialità nel cuore della città. Gli ospiti saliranno a bordo dell’Hard Rock Music Tour, per assistere a un concerto esclusivo durante un mini tour delle bellezze di Palermo. Ci sarà poi la possibilità di visitare in anteprima il ristorante con la mostra dei cimeli delle star del rock.
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