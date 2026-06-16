Tutto pronto per l’apertura di Hard Rock Cafe Palermo: ecco quando

Palermo si prepara ad accogliere una nuova icona in città: entro fine giugno aprirà l’Hard Rock Cafe Palermo, il primo in Sicilia e del Sud Italia.

Giornalisti e opinion leader sono già stati invitati a un pomeriggio speciale tra musica e convivialità nel cuore della città. Gli ospiti saliranno a bordo dell’Hard Rock Music Tour, per assistere a un concerto esclusivo durante un mini tour delle bellezze di Palermo. Ci sarà poi la possibilità di visitare in anteprima il ristorante con la mostra dei cimeli delle star del rock.