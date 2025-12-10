Destagionalizzare premia il Dolce by Wyndham Siracusa: sold out a Capodanno

Già sold out il Capodanno al Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa: l’esclusivo evento è andato presto sold out grazie alla preziosa collaborazione di un paio di DMC locali.

“Siamo molto soddisfatti – sottolinea il General Manager Alfonso Cerreti – per come il territorio abbia risposto alla struttura che ha deciso di restare aperta anche di inverno e che anzi, proprio in questi giorni, sta rafforzando i propri reparti investendo sui giovani con esperienza del posto e sta assumendo. È una risposta che supera anche le nostre aspettative. Dicembre si sta rivelando un mese importante anche grazie alla presenza di gruppi segmento lusso provenienti da altri continenti ed eventi incentive del segmento corporate che hanno scelto la formula del tutto innovativa “all in one” che Monasteri propone”.

“A Capodanno – prosegue Cerreti – abbiamo puntato a una formula esclusiva che affrontiamo con serenità grazie anche alla collaborazione di professionisti provenienti da esperienze in ristoranti stellati che voglio personalmente ringraziare visto che ci unisce la passione per l’ospitalità ma anche un rapporto di amicizia. Il nostre ruppo a breve incrementerà il proprio portfolio con l’apertura di Treviso e ha in programmazione altre aperture nei prossimi due anni come da accordo siglato tra Allin Italia e Wyndham per un piano di espansione pluriennale”, conclude.