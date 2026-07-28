A Caltabellotta torna il Pace Fest tra impegno civile ed eventi

Da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto, il borgo agrigentino di Caltabellotta ospiterà la 5^ edizione del Pace Fest, rassegna organizzata dall’associazione Fuoririga con la direzione dei giornalisti Gero Tedesco e Michele Ruvolo. Il tema guida di quest’anno, ‘Sotto Attacco’, proporrà quattro giornate ad ingresso libero tra talk, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e laboratori dedicati ai più piccoli.

Ricco il parterre degli ospiti e dei temi affrontati: dalla lotta alla mafia con la partecipazione dei magistrati Giancarlo Caselli (che riceverà il premio Pace Fest), Maurizio De Lucia, Luigi Patronaggio, Salvatore Vella e Luigi De Magistris, fino all’inchiesta di Nello Trocchia sulla criminalità organizzata. Spazio anche alla geopolitica internazionale con l’analista Riccardo Alcaro, alla cronaca d’inchiesta con l’avvocato Alessandra Ballerini (sul caso di Giulio Regeni) e alla narrazione del crimine con la giornalista Ilenia Petracalvina. La proposta è completata dai ricordi legati a Totò Schillaci con la figlia Jessica, dalle performance musicali (tra cui la Morricone Night e il Vivacidade duo) e dalle attività per famiglie di Pace Fest Kids.

Sulle ricadute positive dell’evento per il comprensorio e sulle finalità dell’iniziativa si sono espressi gli organizzatori e le istituzioni locali. Il sindaco di Caltabellotta, Biagio Marciante, ha evidenziato come il festival si confermi un presidio di cultura e memoria, dimostrando la capacità dell’offerta culturale di generare turismo e sviluppo economico. Il direttore del festival, Gero Tedesco, ha rimarcato l’obiettivo di accendere le coscienze affrontando le grandi ferite del presente con il coraggio delle idee e dell’impegno civile, mentre Manuela Lino, presidente di Fuoririga, ha definito l’organizzazione dell’evento un atto d’amore verso il territorio e i valori della partecipazione.