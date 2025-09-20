A Gangi riprende la rassegna Suoni ad alta quota

Riprende dopo la pausa estiva la mini rassegna organizzata dall’associazione MusicaMente organizza a Gangi dal titolo Suoni ad alta quota, per la direzione artistica di Alessandro Nasello. Gli appuntamenti sono in programma fino al 18 ottobre, tra le chiese San Paolo e la della Madonna della Catena, in collaborazione con le confraternite Maria Santissima della Catena e Gesù, Maria e Giuseppe.

Dopo l’appuntamento del 17 settembre, alla chiesa della Madonna della Catena, con i Panormus wind ensemble, il prossimo appuntamento è per stasera, sabato 20 settembre, alla chiesa della Madonna della Catena. Alle 21, sarà la volta del Sonoria duo con Ottavio Brucato al clarinetto e Alessandro Valenza al pianoforte.

Il programma mira a scoprire nuovi e originali repertori musicali che spaziano dalle melodie tradizionali a quelle contemporanee, con un particolare focus sulle musiche dal mondo. I brani proposti uniscono infatti influenze e stili da tutto il mondo.

La rassegna si concluderà il 18 ottobre, alle 21, con la Capella Cracoviensis, ensemble di musica antica proveniente direttamente da Cracovia in Polonia.