A Petralia Soprana torna la Sagra del Grano tra sapori e folklore

01 Agosto 2026, 08:20

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Nel cuore delle Madonie, la frazione di Pianello (Petralia Soprana) si prepara ad ospitare la XIII edizione della Sagra del Grano, in programma sabato 1 e domenica 2 agosto 2026. L’evento, organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Pianellese con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, celebra le radici contadine della Sicilia attraverso momenti enogastronomici, rievocazioni storiche e intrattenimento musicale.

Un appuntamento imperdibile per riscoprire il profondo legame tra la terra, la comunità e le tradizioni che circondano il ciclo del grano.

Sabato 1 Agosto

Ore 18 – Laboratorio ‘Mani in pasta’: un’esperienza formativa e conviviale dedicata all’arte della panificazione e della pasta fresca.

Ore 20.30 – Street Food: degustazione di tipicità siciliane con panini con panelle, milza e salsiccia.

Ore 22.30 – Tum Tum Tarantella: ritmi e danze della tradizione popolare.

Ore 00 – Emme Iggi Dj Set: musica e divertimento fino a tarda notte per i più giovani.

Domenica 2 Agosto

Ore 18 – Rievocazione storica della vita trascorsa nell’aia: un suggestivo tuffo nel passato con la rappresentazione de ‘a pisata’ e ‘a spartenza’. Con la partecipazione straordinaria del gruppo Folk ‘U Rafo’ e dei Ragazzi in Folk Engium.

Ore 20 – Degustazione: percorso del gusto dedicato ai prodotti derivanti dal grano.

Ore 22- Intrattenimento musicale: balli di liscio con il duo Michele Gennaro e Cruciano Cicero.

L’iniziativa è finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.

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