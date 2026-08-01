A Petralia Soprana torna la Sagra del Grano tra sapori e folklore
01 Agosto 2026, 08:20
Nel cuore delle Madonie, la frazione di Pianello (Petralia Soprana) si prepara ad ospitare la XIII edizione della Sagra del Grano, in programma sabato 1 e domenica 2 agosto 2026. L’evento, organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Pianellese con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, celebra le radici contadine della Sicilia attraverso momenti enogastronomici, rievocazioni storiche e intrattenimento musicale.
Un appuntamento imperdibile per riscoprire il profondo legame tra la terra, la comunità e le tradizioni che circondano il ciclo del grano.
Sabato 1 Agosto
Ore 18 – Laboratorio ‘Mani in pasta’: un’esperienza formativa e conviviale dedicata all’arte della panificazione e della pasta fresca.
Ore 20.30 – Street Food: degustazione di tipicità siciliane con panini con panelle, milza e salsiccia.
Ore 22.30 – Tum Tum Tarantella: ritmi e danze della tradizione popolare.
Ore 00 – Emme Iggi Dj Set: musica e divertimento fino a tarda notte per i più giovani.
Domenica 2 Agosto
Ore 18 – Rievocazione storica della vita trascorsa nell’aia: un suggestivo tuffo nel passato con la rappresentazione de ‘a pisata’ e ‘a spartenza’. Con la partecipazione straordinaria del gruppo Folk ‘U Rafo’ e dei Ragazzi in Folk Engium.
Ore 20 – Degustazione: percorso del gusto dedicato ai prodotti derivanti dal grano.
Ore 22- Intrattenimento musicale: balli di liscio con il duo Michele Gennaro e Cruciano Cicero.
L’iniziativa è finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.