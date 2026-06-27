Cefalù Estate 2026: ecco gli eventi di luglio e il live di Serena Brancale

Serena Brancale, un omaggio a Rosa Balistreri con Lucia Sardo, Osvaldo Lo Jacono e la violoncellista irlandese Bronagh Slevin e poi ancora teatro e tanti altri appuntamenti culturali. Il Comune di Cefalù presenta il cartellone estivo di luglio 2026, un programma ricco di concerti, spettacoli per bambini, teatro, danza e appuntamenti culturali distribuiti nei principali luoghi della città. L’iniziativa valorizza il patrimonio artistico e culturale del territorio, offrendo eventi gratuiti e occasioni di incontro per cittadini e visitatori.

Il calendario, anche in questa edizione di Cefalù Estate, coinvolge il Teatro Comunale S. Cicero, il Lungomare Giardina, il Castello Bordonaro, la frazione di Sant’Ambrogio e quest’anno anche Piazza S. Giovanni Paolo II nel quartiere Spinito. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Programma completo – Luglio 2026

1 luglio – Concerto “Le corde dell’anima” con Osvaldo Lo Jacono, chitarra e violoncello (Teatro Cicero, ore 19:00)

4 luglio- Concerto Musicanduo (piazza San Giovanni Paolo II, ore 21:30)

10 luglio – Spettacolo per bambini “Hamelin – La città del silenzio, a cura della Compagnia Allunaggio – Decale’ (Teatro Cicero, ore 18:30);

10 luglio – Spettacolo musica folk con I Cantori di Dafni (piazza San Giovanni Paolo II, ore 21:30)

11 luglio – Spettacolo “La Vetrina dei Talenti” con Carlo Rinaldo (Castello Bordonaro, ore 21:30)

12 luglio – Concerto del “Pura Beleza Plays Brasil” con Gianni La Rosa e Linda Armetta

(Castello Bordonaro, ore 21:30)

12 luglio – Concerto Santa Cecilia’s Clarinet Quartet, a cura dell’Ass. mus. Santa Cecilia (terrazza Museo Mandralisca, ore 21:30) ingresso libero a inviti

13 luglio – Spettacolo per bambini “Il mito della luna rossa” a cura della Compagnia I Trovatori (Teatro Cicero, ore 18:30)

13 luglio – Concerto Kapoverso duo acustico (piazza San Giovanni Paolo II, ore 21:30)

14 luglio – Spettacolo di danza “REALmente Insieme” a cura della Poli. Real Sports Cefalù (Castello Bordonaro, ore 21:30)

15 luglio – Concerto “Terraemaris” di Alkantara MediOrkestra, produzione Le Baccanti (Castello Bordonaro, ore 21:30)

16 luglio – Saggio di danza 2026 “I migliori anni”, a cura della ASD Agari Coreuo di Cefalù (Castello Bordonaro, ore 21:30)

17 luglio – Spettacolo teatrale “Mille Rose – Omaggio a Rosa Balistreri” con Lucia Sardo (Castello Bordonaro, ore 21:30)

18 luglio – Concerto Max Potamo & the Vintage

(Piazza Sant’Ambrogio, ore 21:30)

19 luglio – Concerto “C-Pump”

(Piazza Sant’Ambrogio, ore 21:30)

20 luglio – Concerto musica live con Made in Italy “Il meglio della musica italiana” (Lungomare, ore 22:00)

21 luglio – Spettacolo per bambini “Giacomina e il paese dei bugiardi”, a cura della Compagnia Abaco – Il Teatro che conta (Teatro Cicero, ore 18:30)

22 luglio – Spettacolo musicale “Castle Pop & Rock Night” a cura degli studenti dell’Accademia musicale Lizard

(Castello Bordonaro, ore 21:30)

23 luglio – Concerto “Manuela Cicero Trio”

(Piazza San Giovanni Paolo II, ore 21:30)

24 luglio – Concerto “Queen on fire” cover band “Break free” – Tributo ai Queen (Lungomare, ore 22:00)

24 – 25 – 26 luglio – NOTTI GIALLE A CEFALÙ a cura della Coldiretti (vedi programma specifico)

26 luglio – Concerto “Rewilding” con la violoncellista irlandese Bronagh Slevin, produzione Le Baccanti (Castello Bordonaro, ore 21:30) concerto a pagamento € 5,00

27 luglio – Spettacolo per bambini “Martina e la nuvola”, a cura della Compagnia Allunaggio – Decale’ (Teatro Cicero, ore 18:30)

28 luglio – Concerto musica live GB sax & Grace

(Piazza San Giovanni Paolo II, ore 21:30)

28 luglio – Concerto “La mia banda suona il Pop” a cura dell’Ass. Cult. Mus. Santa Cecilia (direttore Giuseppe Testa)

(Piazza Sant’Ambrogio, ore 21:30)

29 luglio – SERENA BRANCALE in concerto “Sacro Tour” (Lungomare, ore 22:00)

30 luglio – Concerto “Moovie Bass” con The Bass Quartet (Castello Bordonaro, ore 21:30)

31 luglio – Spettacolo musicale con “I Capitani…di lungo il Corso”, a cura dell’Associazione Amici del Cinema Di Francesca (Castello Bordonaro, ore 21:30).