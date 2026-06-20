La grande vela torna a Cefalù per la regata dei Borghi più belli d’Italia

La grande vela va di scena ancora una volta nelle acque di Cefalù. Anche quest’anno il mare della città normanna ospiterà la regata velica dei Borghi più belli d’Italia. L’appuntamento è per oggi e domani, 20 e 21 giugno con barche ed equipaggi per l’evento che vede tra gli organizzatori, oltre al Comune di Cefalù, la Fiv e i circoli Lega navale Palermo, Lega navale di Termini Imerese, il Velaclub di Cefalù, il velaclub di Termini Imerese.

Ormai, da diversi anni la regata è diventata un immancabile appuntamento di sport, convivialità, integrazione per i regatanti della Sicilia; in questa edizione saranno presenti venticinque barche suddivise nelle classi Crociera Regata, Gran Crociera Veleggiata e FIV / ORC Light, in cui gareggerà anche il noto velista olimpico Ganga Bruni.

Per gli appassionati, la regata sarà visibile anche da terra, dal lungomare di Cefalù, grazie al campo più vicino alla costa.

PROGRAMMA

Sabato 20 Giugno

Ore 10:55 Regata Costiera fino a Cefalù

Ore 16:30 REGATA SULLE BOE A CEFALU’ Dopo l’arrivo tutte le barche si indirizzeranno verso il Porto di Presidiana.

Ore 19:00 Cerimonia alla presenza delle Autorità e Premiazione delle due regate

Domenica 21 Giugno Ore 10:55 REGATA COSTIERA CEFALU’ – CASTELLO DI ROCCELLA