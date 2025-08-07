Da Lucio Corsi ai The Voidz, al via la 28^ edizione di Ypsigrock

Prende il via oggi il lungo weekend musicale del primo boutique festival d’Italia: fino a domenica 10 agosto andrà in scena la 28^ edizione di Ypsigrock. Sono andati esauriti i full festival pass, i day ticket del 7 e 9 agosto e gli Ypsicamping Pass. Restano disponibili gli ultimi tagliandi validi per gli ingressi dell’8 e 10 agosto, che stando alle tendenze andranno esauriti prima dell’inizio del festival.

Si va verso il tutto esaurito anche per le strutture ricettive di Castelbuono e del circondario che, oltre all’Ypsicamping, accoglieranno il pubblico degli ypsini, dando vita a quell’ospitalità diffusa che genera un ritorno economico sul territorio davvero importante.

“Siamo uno dei festival più longevi d’Italia – affermano Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, founder e direttori artistici di Ypsigrock – e sin dalla prima edizione abbiamo seguito con perseveranza una formula precisa di boutique festival, in grado coniugare generi musicali, attraverso esibizioni uniche e ricercate, con la bellezza di alcuni angoli di un territorio straordinario e a tratti incontaminato. È proprio questo a rendere Castelbuono una delle mete estive più ambite di musica alternative dagli appassionati di tutta Europa, che spesso decidono di trascorrere qui il loro unico appuntamento estivo musicale”.

Nel cartellone della 28^ edizione di Ypsigrock è atteso il live dei The Voidz, guidati da Julian Casablancas, carismatico frontman dell’iconica band The Strokes, e circondati da una crew di visionari sonici che sfumano ogni confine tra indie, hard rock, elettronica e pop.

In piazza Castello non saranno solo suoni: saranno visioni. Un’autentica gemma sarà il live delle CocoRosie, il leggendario duo formato dalle sorelle statunitensi Bianca e Sierra Casady. Con oltre vent’anni di carriera alle spalle, le sorelle Casady hanno continuato a riscrivere le regole della musica pop sperimentale, creando rifugi sonori per chi non trova spazio altrove.

A Castelbuono ci saranno anche gli English Teacher, la nuova voce urgente della scena britannica, che ha conquistato pubblico e critica con This Could Be Texas (Island Records, 2024), album di debutto che ha vinto il Mercury Prize e consacrato la band tra le migliori rivelazioni degli ultimi anni. Sbarca per la il suo show esclusivo a Ypsigrock anche Lucio Corsi che, dopo dieci anni di carriera, è arrivato al grande pubblico di Sanremo quest’anno, incantandolo con Volevo essere un duro (Premio della Critica “Mia Martini”, disco di platino, secondo posto al Festival), e che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2025 con una presenza spiazzante e magnetica.

Confermata per il quinto anno consecutivo la residenza artistica internazionale The Sound Of This Place, organizzata e prodotta dall’Associazione Culturale Glenn Gould. La cantautrice e film composer Tara Nome Doyle, il cantautore Massimo Silverio, la music producer Priyaji (Noni-Mouse) e il visual artist Martin Romeo sono già a Castelbuono, ispirati dal suono del territorio per dare vita a un’opera artistica che verrà presentata in prima assoluta durante il festival con un esclusivo show collettivo.

Anche per questa edizione sono inseriti in line up artisti del progetto ESNS Exchange (ex ETEP), il programma europeo ufficiale di scambio di talenti musicali, introdotto nel 2003 per favorire la circolazione dei talenti europei all’interno di un network di festival estivi, di cui Ypsigrock fa parte da diversi anni. All’interno di questo programma calcheranno i palchi di Ypsigrock: Carpetman, Ugly, Yaeger, Marta Da’Ro, Sylvie Kreusch ed EBBB.

Il sipario su Ypsigrock si alzerà giovedì 7 agosto con i primi live: Lucio Corsi, Lambrini Girls, Offlaga Disco Pax, Maruja, Carpetman e The Sound of This Place 2025 precederanno il Welcome Aperitif con la selezione curata da Fabio Nirta. Venerdì 8 sugli stage del boutique festival dell’estate italiana saliranno CocoRosie, Porridge Radio, Divorce, Ugly, Mermaid Chunky, Makeshift Art Bar, 0nlyfun e FoFoForever.

Si proseguirà sabato 9 agosto con The Voidz, WU LYF, Alan Sparhawk, Yunè Pinku, Martha Da’Ro, Deary, Yasmina, Indianizer e Mountain Piercer. Infine, domenica 10 agosto si chiuderà con le esibizioni di English Teacher, Public Service Broadcasting, Sylvie Kreusch, Jacob Alon, Yaeger, Milo Korbenski, EBBB, Gaia Banfi, Sour Girl e il Closing Party by Partyzan che calerà il sipario su questa edizione di Ypsigrock.

I live si svolgeranno su tre palchi del festival: l’Ypsi Once Stage, il palco principale che ha sede in Piazza Castello ai piedi del maniero simbolo di Castelbuono, l’Ypsi & Love Stage, nel chiostro settecentesco dell’ex convento di San Francesco e il Cuzzocrea Stage, all’interno dell’Ypsicamping, tra i pini del Parco delle Madonie.

(photo credits @ Roberto Panucci)