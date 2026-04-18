Dalí incontra Dante: al via la mostra a Vittoria

Da giovedì 23 aprile al 5 luglio il Castello Colonna Enriquez di Vittoria ospita la mostra “Dalí incontra Dante. Un viaggio tra sogni e visioni”. Un dialogo tra due universi apparentemente lontani ma profondamente affini: quello poetico e teologico di Dante e quello onirico e perturbante di Dalí.

Fulcro della mostra sono le 100 tavole che Dalí dedicò alla Divina Commedia: un’opera grafica monumentale che rappresenta una delle più audaci reinterpretazioni del capolavoro dantesco. L’artista catalano non si limita a illustrare il poema, ma lo attraversa e lo trasfigura, restituendolo sotto forma di visioni sospese tra sogno e inconscio, tra rigore tecnico e libertà immaginativa. Inferno, Purgatorio e Paradiso diventano così spazi interiori, scenari psichici in cui si riflettono le inquietudini e le tensioni dell’uomo contemporaneo.

“Accogliere le opere che Salvador Dalí dedicò alla Divina Commedia – sottolinea Francesco Aiello, sindaco di Vittoria – significa aprire una soglia in cui la parola di Dante Alighieri si fa immagine e visione. Questa mostra non è solo un’esposizione, ma un’esperienza dell’anima, capace di trasformare Vittoria in un luogo di incontro tra arte, pensiero e umanità”.

Determinante il ruolo della sede espositiva: il Castello Colonna Enriquez, edificio storico fondato nel XVII secolo e situato nel centro di Vittoria. La memoria di questo luogo si intreccia profondamente con il percorso espositivo: le antiche celle e gli ambienti del Castello amplificano il senso del viaggio dantesco, trasformando la visita in una vera esperienza immersiva, sospesa tra costrizione e liberazione, tra ombra e luce.

Il percorso si arricchisce, nella sua parte conclusiva, di due momenti di approfondimento: il primo, dedicato alle muse e ai simboli di elevazione spirituale nei rispettivi universi artistici, e la seconda dedicata al viaggio letto in chiave poetica e con un messaggio di speranza.