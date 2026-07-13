I turisti stranieri scelgono Palermo per vivere il Festino

Tradizioni, eventi culturali e rituali che uniscono e incuriosiscono sempre di più. Sono questi alcuni degli ingredienti che rispondono a quella ricerca di autenticità che caratterizza le tendenze di viaggio attuali. La Sicilia figura costantemente nella top 10 delle destinazioni estive preferite, con Palermo ad aggiudicarsi un +44% di prenotazioni dei voli degli italiani per l’estate 2026 rispetto all’anno scorso.

In questo contesto, eDreams ha deciso di fotografare anche il gradimento dei visitatori di una ricorrenza simbolica e sempre più conosciuta come la celebrazione di Santa Rosalia.

Se si considerano i visitatori in arrivo in aereo a Palermo durante il periodo della celebrazione, i francesi sono la nazionalità più presente (32%) e anche la più in crescita (23%). Seguono gli italiani, che costituiranno il 23% degli arrivi, in crescita del 21%. Stabili i visitatori tedeschi (13%). A chiudere, i viaggiatori spagnoli, corrispondenti al 9% dei presenti ma in crescita del 15% anno su anno.

Le principali città di provenienza dei turisti francesi a Palermo sono Parigi, Lione e Bordeaux. Gli italiani in arrivo in corrispondenza della festività si sono imbarcati invece prevalentemente da Roma, Milano, Torino e Napoli. I tedeschi alla scoperta del capoluogo saranno in arrivo da Francoforte, gli spagnoli da Barcellona. Considerando la permanenza in città, il 46% dei viaggiatori si fermerà da 7 a 13 giorni, il 44% da 3 a 6 giorni.