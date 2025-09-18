Il Pistacchio di Raffadali protagonista del Fastuca Fest: il programma

Raffadali è pronto per la nona edizione del Fastuca Fest, l’evento che celebra il Pistacchio di Raffadali D.O.P. tra cultura, gastronomia, arte e intrattenimento dal 18 al 21 settembre.

Il festival si apre oggi, giovedì 18 settembre, con la torta inaugurale e l’apertura ufficiale del Percorso del Gusto – con circa 30 aziende partecipanti – accompagnati dalla mostra di ceramica di Raffadali curata dall’artista Nada Murena. Il pomeriggio si esibiranno gli studenti dell’I.C. “G. Galilei” in una performance musicale, seguiti dal cooking show in Piazza Europa con lo chef Giuseppe Raciti, 1 stella Michelin, che proporrà una cucina d’autore capace di valorizzare le eccellenze locali. Per tutta la durata della manifestazione spazio anche agli incontri letterari a cura della biblioteca comunale con la rassegna “Parole e Pistacchi”.

La giornata di venerdì 19 settembre sarà dedicata al mondo della scuola, con i laboratori di ceramica e l’estemporanea di pittura degli studenti, oltre ai momenti musicali curati dai docenti e dagli alunni. Grande attesa anche per le cooking class dedicate alla pasta fresca emiliana, guidate dalla chef Carla Brigliadori.

Il sabato 20 settembre sarà dedicati spazio alla salute e al benessere, con la Piazza della Salute animata dagli screening gratuiti e dalle attività di promozione curate dall’ASP di Agrigento. Nel pomeriggio si terrà il “IV Meeting Mediterraneo One Health: Sanità integrata e territorio” presso Palazzo Montaperto. Non mancheranno i momenti di intrattenimento per i più piccoli, con spettacoli ludici e attività teatrali, e per il grande pubblico con lo show cooking Fastuca & Sushi a cura di Roberta Carlisi.

Il programma culminerà nella giornata di domenica 21 settembre, che si aprirà all’alba presso il Teatro del Pistacchio, con letture sull’Inferno di Dante Alighieri e il concerto etnico “I suoni della terra” di Riky Ragusa. Seguiranno esperienze come l’escursione a piedi a cura di Paolo Vetrano e in e-bike a cura di Pierfilippo Spoto, i laboratori circensi per bambini e le esibizioni folk itineranti. In serata, il cooking show “La Terrazza degli Dei” con lo chef Max Ballarò, e ai concerti live che animeranno le piazze di Raffadali fino a notte fonda.

Per il programma completo cliccare qui.