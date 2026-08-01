La tradizionale ‘Ntinna a mari e poi Zarrillo e Baby K: tutti gli eventi di agosto a Cefalù

Cefalù Estate 2026 continua nel mese di agosto con un ricco calendario di eventi gratuiti che comprendono ricorrenze della tradizione locale, come la famosissima ‘Ntinna a mari del 6 agosto, passando per il teatro e la grande musica con grandi nomi del panorama contemporaneo come Michele Zarrillo (in concerto sul Lungomare il 21 agosto) e quello di Baby K, che si esibirà il 5 agosto.

Ma ecco in dettaglio tutti gli eventi programmati dall’Amministrazione comunale per il mese simbolo dell’estate.

PROGRAMMA AGOSTO

1 – Spettacolo “Fuenteovejuna” a cura di Coral Arte Flamenco (Castello Bordonaro, ore 21:30)

2 – Corteo Gruppi Folk (Viginti Millys di Lascari, Ballo Pantomima della Cordella di Petralia Sottana e Centro Studi Amastra di Mistretta), Centro storico, ore 18:00

2 – Spettacolo “Alessandro Gandolfo Show”, produzione Quintosol (Lungomare Giardina, ore 22:00)

3 – Premio MARIA ELISA DI FATTA XVI ed., a cura dell’Ass. Cult. Mus. Santa Cecilia Aps e dell’Ass. Siciliana Musica per l’Uomo Aps (Teatro Cicero, ore 20:30)

4 – Concerto “Barracuda Entertainment” (Lungomare Giardina, ore 22:00)

5 – Concerto BABY K “Oh Baby” Summer Tour 2026

(Lungomare Giardina, ore 22:00)

6 – ‘Ntinna a Mari a cura dell’associazione Ntinna a Mari (Vecchia Marina, ore 16:00)

7 – Giorgio Battistella interpreta Dante: “Il racconto di San Francesco” dal Canto XI del Paradiso (Chiesa di San Francesco, ore 20:00)

7 – Concerto “Desiderio” con il pianista Davide Santacolomba (Castello Bordonaro, ore 21:30)

8 – Concerto Quartetto Zuleima , produzione Le Baccanti (Castello Bordonaro, ore 21:30)

8 – Sant’Ambrogio Fashion Show 9.0, ideato da Pino D’Avola (piazza Sant’Ambrogio, ore 21:00)

9 – Spettacolo sand art e musica “Orfeo e Euridice” con Stefania Bruno, produzione Le Baccanti, a pagamento € 10,00 e ridotto € 5,00 (Castello Bordonaro, ore 21:30)

10 – Spettacolo musicale Pietro Adragna & Joe Castellano “Omaggio a Gino Paoli”, a seguire degustazione di vini (Castello Bordonaro, ore 21:30)

11 – Spettacolo teatrale “La Malarazza” a cura della Compagnia teatrale Eracruna ets (Castello Bordonaro, ore 21:30)

12 – Spettacolo di magia “Emanuele D’Angeli Magic Show” (Castello Bordonaro, ore 21:30)

13 – Concerto Lella Morisot La Restanza (piazza Sant’Ambrogio, ore 21:30)

14 – Spettacolo musicale “Hit Dance 90” (Lungomare Giardina, ore 22:00)

15 – “Ferragosto in Festa” con Roby D’Antoni (piazza Sant’Ambrogio, ore 21:30)

16 – Spettacolo musicale “Anima” con Lidia Schillaci, produzione Le Baccanti, a pagamento € 10,00 (Castello Bordonaro, ore 21:30)

17 – Commedia “Carmelo Belvedere testimone cieco” di Gaetano e Olimpia Di Maio, a cura dell’Allegra Compagnia di Cefalù (Castello Bordonaro, ore 21:30)

18 – Rassegna Internazionale del Folklore – Colombia, Ecuador, Italia, Nuova Zelanda, Slovacchia e Ungheria (Centro storico, ore 18:00)

18 – Concerto Wind Quintet, a cura dell’Ass.cul.mus Santa Cecilia (terrazza Museo Mandralisca, ore 21:00)

19 – Spettacolo cabaret- stand up comedy “Toxoplasmosi” con Chris Clun, produzione Agricantus (Castello Bordonaro ore 21:30)

20 – Spettacolo di circo contemporaneo “”LUMIE” con Francesco Mirabile (piazza San Giovanni Paolo II, ore 21:30)

21 – Concerto “The Sound of Basses” a cura dell’Ass. Niger arte e cultura (terrazza Museo Mandralisca, ore 21:00)

21 – Concerto Michele Zarrillo Tour 2026 (Lungomare Giardina, ore 22:00)

22 – Commedia “La Fortuna con la Effe maiuscola” di Eduardo De Filippo e Armando Curcio, a cura del Centro di Cultura Polis Kephaloidion sezione teatrale “Triscele” (Castello Bordonaro, ore 21:30)

23 – Concerto per i 160 anni dalla nascita della Fondazione Mandralisca con l’intervento di Giorgia Ferrara e il Conservatorio di Caltanissetta (Castello Bordonaro, ore 21:30)

24 – Concerto Trio 3.0 acoustic (piazza Sant’Ambrogio, ore 21:30)

25 – Concerto duo femminile Micamale (piazza San Giovanni Paolo II, ore 21:30)

26 – Spettacolo di teatro comico “In Sicilia comanda la Donna” con Stefano Piazza (Castello Bordonaro, ore 21:30)

27 – “Chiara Minaldi Quartet” (Castello Bordonaro, ore 21:30)

28 – Concerto “RingLike 2.0” con Ringlike Ensemble, produzione Le Baccanti, a pagamento € 5,00 (Castello Bordonaro, ore 21:30)

29 – Spettacolo di teatro comico “Neanche il tempo di piacersi” con Marco Falaguasta (Castello Bordonaro, ore 21:30)

30 – Concerto Retro Ska’ (Lungomare Giardina, ore 22:00)

31- Concerto Quintessenza (piazza Sant’Ambrogio, ore 21:30).

Eventi gratuiti

3 – 16 agosto mostra “Cefalù Art Expo” (Ottagono Santa Caterina)

21 – 30 agosto XIII Simposio d’Arte Cefalù Città degli Artisti (Centro Storico)