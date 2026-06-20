Notre Dame de Paris a Palermo, il musical dei record dal 24 agosto al Teatro di Verdura

Palermo si prepara ad accogliere Notre Dame de Paris, l’opera popolare più famosa al mondo che sarà al Teatro di Verdura dal 24 agosto al 6 settembre 2026. Il Musical dei record è stato presentato al Palazzo Palagonia de capoluogo: i protagonisti dello spettacolo sono stati accolti dal sindaco Roberto Lagalla.

“Siamo orgogliosi – ha commentato il primo cittadino – di accogliere un evento straordinario come Notre Dame de Paris, un’opera che da oltre vent’anni emoziona milioni di spettatori e rappresenta uno dei più grandi successi della storia dello spettacolo dal vivo. La presenza di questa produzione al Teatro di Verdura conferma il ruolo della nostra città come punto di riferimento culturale nel panorama nazionale e internazionale. Palermo è una città aperta, inclusiva e profondamente legata ai valori del dialogo tra culture, temi che trovano una forte eco nel messaggio universale di quest’opera. Accogliere un capolavoro firmato da Riccardo Cocciante significa offrire ai cittadini e ai tanti visitatori un’occasione unica di incontro con la grande musica, il teatro e l’arte”.

Nel corso della conferenza, Giò Di Tonno ed Elhaida Dani hanno raccontato il forte legame emotivo che unisce artisti e spettatori a un’opera che continua a emozionare e a rinnovarsi ad ogni rappresentazione, mantenendo intatta la sua forza narrativa e musicale.

“Quasi 25 anni fa Notre Dame – ha commentato Giò Di Tonno – mi ha aperto un mondo e mi ha accompagnato in un percorso di crescita continua, umana oltre che professionale. Conservo tutti i palcoscenici, tutte le esperienze legate a questo spettacolo e, soprattutto, il valore del personaggio che interpreto con fierezza, gioia ed entusiasmo. All’inizio mi sono dedicato molto alla costruzione di un personaggio forte dal punto di vista estetico. Con il passare degli anni ho pensato a tutte le persone che vivono una condizione simile a quella di Quasimodo e ho desiderato che il pubblico potesse cogliere un’immagine più profonda del personaggio”.

“Sono onorata – ha sottolineato Elhaida Dani – di interpretare il ruolo di Esmeralda in questa grandissima produzione quale è Notre Dame de Paris. Vedo l’amore e l’impegno in tutti voi mettete per raccontare al meglio questo spettacolo così importante per me, ma anche per tutti gli altri attori e per il pubblico italiano che ci segue da quasi venticinque anni. Dopo aver interpretato Esmeralda per la prima volta in Italia nel 2019, una parte del mio cuore è rimasta qui. È un’emozione bellissima vedere come, nel tempo, questo personaggio sia diventato sempre più mio, acquisendo naturalezza sul palco nei movimenti, nelle relazioni e nelle emozioni che esprime”

La tournée 2026 di Notre Dame de Paris, partita il 26 febbraio scorso da Milano, ha già registrato oltre 350.000 biglietti venduti, confermando il legame straordinario che il pubblico continua ad avere con quello che è considerato uno dei più grandi fenomeni dello spettacolo dal vivo in Italia.

L’opera, che debuttò nel nostro Paese nel 2002 e che nel 2027 celebrerà il suo venticinquesimo anniversario, nasce dalle musiche di Riccardo Cocciante, con l’adattamento in italiano dei testi di Pasquale Panella sull’opera originale di Luc Plamondon, tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo. Al centro della storia, la drammatica vicenda d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, ambientata all’ombra della maestosa Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

A oltre vent’anni dal debutto, Notre Dame de Paris continua a parlare al presente attraverso temi universali come l’emarginazione, il pregiudizio, la diversità, la ricerca di giustizia e il bisogno di amore. Una forza narrativa che ha permesso allo spettacolo di conquistare oltre 4,5 milioni di spettatori in Italia e 18 milioni nel mondo, con più di 5.650 rappresentazioni in 24 Paesi e traduzioni in 9 lingue.

A rendere unica quest’opera contribuiscono una scrittura musicale che ha generato canzoni diventate vere e proprie hit, una spettacolare componente coreografica che fonde balletto classico e breakdance e una messa in scena monumentale che continua a rappresentare un punto di riferimento per il teatro musicale internazionale.

I biglietti per le date palermitane sono ancora disponibili online su Ticketone e nei punti vendita abituali.